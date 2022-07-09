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Байндль вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 250 у Будапешті

Сьогодні 14:28 194 0
Байндль зіграє у фінал кваліфікації турніру
Байндль вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 250 у Будапешті
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байндл стартувала з перемоги у кваліфікації турніру WTA 250 у Будапешті.

У першому колі відбору українка обіграла Даніелу Сегель із Чилі.

Матч тривав 1 годину 41 хвилину. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та реалізували 6 з 11 брейк-пойнтів.

У фіналі кваліфікації Байндл зіграє з Ребекою Штолмар з Угорщини.

Hungarian Grand Prix - WTA 250
Будапешт, Угорщина
Призовий фонд - $251,750
Грунт
Кваліфікація, Півфінал
09 липня

Катерина Байндль – Даніела Сегель 6:4, 6:1

Раніше Кіченок та Остапенко програли у півфіналі парного Вімблдона.

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