Байндль вийшла у фінал кваліфікації турніру WTA 250 у Будапешті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Байндл стартувала з перемоги у кваліфікації турніру WTA 250 у Будапешті.
У першому колі відбору українка обіграла Даніелу Сегель із Чилі.
Матч тривав 1 годину 41 хвилину. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та реалізували 6 з 11 брейк-пойнтів.
У фіналі кваліфікації Байндл зіграє з Ребекою Штолмар з Угорщини.
Hungarian Grand Prix - WTA 250
Будапешт, Угорщина
Призовий фонд - $251,750
Грунт
Кваліфікація, Півфінал
09 липня
Катерина Байндль – Даніела Сегель 6:4, 6:1
Раніше Кіченок та Остапенко програли у півфіналі парного Вімблдона.