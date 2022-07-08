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Кіченок та Остапенко програли у півфіналі парного Вімблдона

Сьогодні 17:24 62 0
Матч тривав 1 годину 16 хвилин
Кіченок та Остапенко програли у півфіналі парного Вімблдона
#Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко у півфіналі парного розряду Вімблдону програли чеському дуету Барбора Крейчікова / Катержина Сінякова.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин. Кіченок та Остапенко не виконали жодного ейсу, припустилися 5 подвійних помилок.

Нагадаємо, що Людмила Кіченок стала третьою в історії України півфіналісткою парного Вімблдону.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
Півфінал, 8 липня

Барбора Крейчікова / Катержина Сінякова - Людмила Кіченок / Олена Остапенко 6:2, 6:2

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