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Ястремська - про лист проти Зукіна: Рішуче засуджую такі дії

Сьогодні 15:09 324 0
Даяна стала на захист спортивного функціонера
Ястремська - про лист проти Зукіна: Рішуче засуджую такі дії
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська негативно ставиться до листа співвітчизників на адресу ITF, в якому гравці вимагають усунути віцепрезидента ФТУ Євгена Зукіна з посад у тенісних органах.

Про це заявила сама спортсменка.

"Вважаю за необхідне висловитися з приводу листа, підписаного моїми колегами й спрямованого, начебто, проти виконавчого директора ФТУ Євгена Зукіна, а насправді проти всього українського тенісу! Я рішуче засуджую такі дії, які абсолютно точно не є конструктивними та завдають значної шкоди національному спорту в очах міжнародних організацій.

Я добре знаю Євгена, у першу чергу, як професіонала своєї справи, чесну й порядну людину. Він завжди дотримується виконання взятих на себе зобов’язань, готовий прийти на допомогу, якщо хтось з нас потрапляє у скрутну ситуацію. До речі, дехто з тих, хто підписав цей лист, чудово знають про все це з власного досвіду.

Крім того, зазначу, особисто вважаю, що подібні речі маються вирішуватися між безпосередніми учасниками можливих конфліктів, а не виноситися у публічний простір. Виникли якісь претензії - зверніться до Зукіна або до Президента ФТУ Сергія Лагура! Чому ви вирішили, що з вами не стануть спілкуватися? Всі ці люди відкриті до діалогів.

Ще раз наголошую на своєму засудженні подібних дій в принципі, а у поточній ситуації, коли ми маємо всі єднатися, тим більше!

Лідер жіночої національної збірної України, Даяна Ястремська", - написала спортсменка в інстаграмі.

Серед тих, хто підписав цю заяву були Еліна Світоліна, Марта Костюк, Леся Цуренко, Людмила та Надія Кіченок, Ілля Марченко, Сергій Стаховський та Катаріна Завацька. Катаріна вже відкликала свій підпис.

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