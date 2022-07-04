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Надія Кіченок програла в 1/8 фіналу парного Вімблдону

Сьогодні 17:55 137 0
Матч тривав 1 годину 24 хвилини
Надія Кіченок програла в 1/8 фіналу парного Вімблдону
#Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок в парі з румункою Ралукою-Іоаною Олару поступилися у матчі третього кола парного Вімблдону - 4:6, 3:6.

Кіченок і Олару програли бельгійці Елізе Мертенс та представниці Китаю Чжан Шуай.

Матч тривав 1 годину 24 хвилини. Українка та румунка жодного разу не подали навиліт, допустили 8 подвійних помилок, у них не було жодного брейк-пойнта.

The Championships, Wimbledon
Призовий фонд - £16,320,000
Парний турнір
Третє коло, 4 липня

Еліза Мертенс/Чжан Шуай (Бельгія / Китай) - Надія Кіченок/Ралука Олару (Україна/Румунія) 6:4, 6:3

Раніше Людмила Кіченок вийшла у чвертьфінал парного Вімблдону.

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