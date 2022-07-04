Головне
Збірна України обіграла Грузію у кваліфікації ЧС-2023
01.07.2022 21:10 1594
Айнтрахт цікавиться Довбиком
Сьогодні 18:24 69
Надія Кіченок програла в 1/8 фіналу парного Вімблдону
Сьогодні 17:55 136
Людмила Кіченок вийшла у чвертьфінал парного Вімблдону
Сьогодні 15:23 219
Арсенал оголосив про трансфер Жезуса
Сьогодні 10:51 251
Сайнс здобув першу перемогу в кар'єрі Формули-1
Вчора 19:28 506
Зник футбольний журналіст, який служить у ЗСУ
Вчора 16:04 1055
Джойс технічним нокаутом переміг Гаммера
Вчора 11:24 548
Два колишні гравці збірної України зіграють у матчі легенд на росії
Вчора 10:54 2010
Українець Іванов завоював пояс IBF International
Вчора 08:41 496
Прямі трансляції

Людмила Кіченок вийшла у чвертьфінал парного Вімблдону

Сьогодні 15:23 219 0
Українка побореться за вихід у півфінал турніру
Людмила Кіченок вийшла у чвертьфінал парного Вімблдону
#Вімблдон, #Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко у третьому колі парного розряду Вімблдону обіграли дует з Великої Британії Гаррієт Дарт / Хізер Вотсон.

Матч тривав 2 години та 14 хвилин. Кіченок та Остапенко двічі подали на виліт, допустили 9 подвійних помилок та використали 5 з 17 брейк-пойнтів.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
Третє коло, 04 липня

Людмила Кіченок /  Олена Остапенко - Гаррієт Дарт / Хізер Вотсон 5:7, 6:4, 6:2

Нагадаємо, Цуренко поступилась у третьому колі Вімблдону.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зубков не увійшов до заявки Ференцвароша на матч Ліги чемпіонів Зубков не увійшов до заявки Ференцвароша на матч Ліги чемпіонів 660
Зниклого журналіста Ящука, який воює в ЗСУ, знайшли Зниклого журналіста Ящука, який воює в ЗСУ, знайшли 3529
Під час гран-прі Формули-1 сталася моторошна аварія ВІДЕО Під час гран-прі Формули-1 сталася моторошна аварія ВІДЕО 967
Визначився наступний тренер Металіста Визначився наступний тренер Металіста 597
Українець відзначився хет-триком у своєму першому матчі чемпіонату Литви ВІДЕО Українець відзначився хет-триком у своєму першому матчі чемпіонату Литви ВІДЕО 591
Алієв, Хачеріді, Буряк та інші зіграли у благодійному матчі Алієв, Хачеріді, Буряк та інші зіграли у благодійному матчі 1070
Рекомендуємо
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 3678 2
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 47716
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 5608
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 42434
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 19082 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 25736 1