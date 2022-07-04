Людмила Кіченок вийшла у чвертьфінал парного Вімблдону

Джерело - Чемпіон.
Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко у третьому колі парного розряду Вімблдону обіграли дует з Великої Британії Гаррієт Дарт / Хізер Вотсон.
Матч тривав 2 години та 14 хвилин. Кіченок та Остапенко двічі подали на виліт, допустили 9 подвійних помилок та використали 5 з 17 брейк-пойнтів.
The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
Третє коло, 04 липня
Людмила Кіченок / Олена Остапенко - Гаррієт Дарт / Хізер Вотсон 5:7, 6:4, 6:2
Нагадаємо, Цуренко поступилась у третьому колі Вімблдону.