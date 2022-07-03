Цуренко: Росіяни щасливі, коли українці вмирають

Українська тенісистка Леся Цуренко (№101 WTA) поділилася думками про росіян.

Слова Цуренко цитує Великий теніс України.

"Дивіться, росіяни щасливі, коли українці вмирають. Я бачила ці чати в телеграмі, в інстаграмі. Вони щасливі, що українці гинуть. Вони щасливі через те, що їхня армія творить в Україні".

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"Але я не думаю, що будь-який конфлікт у світі - це нормально. Ні. Для мене це боляче щоразу. Цей світ, це життя про те, щоб мати будинок, автівку, дітей, сім’ю, собаку. Щоб сонце світило. Це все, що потрібне в житті. Просто проживати щасливі дні", - сказала Цуренко.