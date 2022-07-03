Головне
Збірна України обіграла Грузію у кваліфікації ЧС-2023
01.07.2022 21:10 1416
Сайнс здобув першу перемогу в кар'єрі Формули-1
Сьогодні 19:28 258
Зник футбольний журналіст, який служить у ЗСУ
Сьогодні 16:04 589
Джойс технічним нокаутом переміг Гаммера
Сьогодні 11:24 430
Два колишні гравці збірної України зіграють у матчі легенд на росії
Сьогодні 10:54 1497
Українець Іванов завоював пояс IBF International
Сьогодні 08:41 389
Лунін - автор найкращого сейву сезону Ла-Ліги
Вчора 23:23 1216
Брієдіс поступився Опетаї у поєдинку за титул IBF у важкій вазі
Вчора 17:52 600
Жіноча збірна України виграла командний залік чемпіонату Європи U-20
Вчора 15:40 418
Вернидуб: Мене ніхто не звільняв із ЗСУ
Вчора 14:39 423
Прямі трансляції

Цуренко: Росіяни щасливі, коли українці вмирають

Сьогодні 19:46 196 0
Українська тенісистка поділилася думками про росіян
Цуренко: Росіяни щасливі, коли українці вмирають
#Леся Цуренко

Джерело - Великий теніс України.

Українська тенісистка Леся Цуренко (№101 WTA) поділилася думками про росіян.

Слова Цуренко цитує Великий теніс України.

"Дивіться, росіяни щасливі, коли українці вмирають. Я бачила ці чати в телеграмі, в інстаграмі. Вони щасливі, що українці гинуть. Вони щасливі через те, що їхня армія творить в Україні".

  Актуально: Цуренко поступилась у третьому колі Вімблдону

"Але я не думаю, що будь-який конфлікт у світі - це нормально. Ні. Для мене це боляче щоразу. Цей світ, це життя про те, щоб мати будинок, автівку, дітей, сім’ю, собаку. Щоб сонце світило. Це все, що потрібне в житті. Просто проживати щасливі дні", - сказала Цуренко.

Раніше Леся Цуренко (№101 WTA) розповіла про війну.

Коментарі ()
Популярне зараз
Тайсон зробив прогноз на реванш Усик - Джошуа Тайсон зробив прогноз на реванш Усик - Джошуа 1173
Багатскіс: Досі не розумію грузинів, але шкода, що не контролював свої емоції Багатскіс: Досі не розумію грузинів, але шкода, що не контролював свої емоції 399
Джойс технічним нокаутом переміг Гаммера Джойс технічним нокаутом переміг Гаммера 430
Два колишні гравці збірної України зіграють у матчі легенд на росії Два колишні гравці збірної України зіграють у матчі легенд на росії 1497
Лунін - автор найкращого сейву сезону Ла-Ліги Лунін - автор найкращого сейву сезону Ла-Ліги 1216
Зник футбольний журналіст, який служить у ЗСУ Зник футбольний журналіст, який служить у ЗСУ 589
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 168463 3
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 8941
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 49620 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 21040
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 47697
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 38259