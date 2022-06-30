Цуренко: Росію потрібно зупинити будь-яким можливим способом

Українська тенісистка Леся Цуренко (№101 WTA) розповіла про війну.

"Дивіться, ось моя ситуація. Моя родина жила у Грузії. Напередодні Нового року з 1992 на 1993 рік ми втекли з Грузії, бо там була війна.

Цю війну створила Росія. Тож це вдруге, коли на моїй родині позначаються дії російської влади. Це було 28 років тому. Мені 33. Коли ми поїхали, мені було 4 роки.

Це потрібно зупинити. 28 років для мене особисто як моя сім’я постраждала. Це треба якось зупинити. Це моя думка.

Я думаю так, якщо є щось, що кожна людина на цьому світі може зробити, буде добре, якщо вона це зробить. Якщо хтось думає, що пожертвувати 10 доларів нічого не означає, це не так. Це означає багато.

У головному місті моєї області, в Миколаєві, немає води вже кілька місяців. Тому, якщо ви думаєте, що 10 доларів - це нічого, але насправді це 10 пляшок води для цих людей.

Є причини, чому санкції запроваджуються. Спортсменів усувають також, тому що є причина. Росію слід зупинити. Це моя думка. Мені дуже шкода такі країни, як Україна, Грузія, я не кажу, що мені не шкода інших через інші конфлікти.

Я думаю, що Росія вже робить занадто багато. Це занадто. Їх потрібно зупинити будь-яким можливим способом", - сказала Цуренко.