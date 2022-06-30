Головне
Динамо поступилося Лозанні у контрольному матчі
Вчора 22:53 551
Фенербахче запропонував 1 млн євро за оренду Довбика
Сьогодні 12:40 139
Промоутер: Джошуа нокаутує Усика за 9 раундів
Сьогодні 12:25 158
Проценко здобув золоту медаль на турнірі в Бельгії
Сьогодні 09:24 304
Усик та Джошуа провели дуель поглядів у Лондоні
Вчора 18:37 530
Цуренко переграла Калініну у другому колі Вімблдону
Вчора 17:14 585
Костюк поступилась у другому колі Вімблдону
Вчора 16:21 562
Михайлюк: Приїхав, щоб допомогти збірній України вийти на чемпіонат світу
Вчора 15:41 462
Клуб МЛС хотів отримати Буяльського безкоштовно
Вчора 09:39 491
Гераскевич: Тема «де був Сергій Бубка» точно заслуговує окремої розмови
Вчора 09:25 1377
Прямі трансляції

Цуренко: Росію потрібно зупинити будь-яким можливим способом

Сьогодні 13:11 112 0
Цуренко: Росію потрібно зупинити будь-яким можливим способом
#Леся Цуренко

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Леся Цуренко (№101 WTA) розповіла про війну.

"Дивіться, ось моя ситуація. Моя родина жила у Грузії. Напередодні Нового року з 1992 на 1993 рік ми втекли з Грузії, бо там була війна.

Цю війну створила Росія. Тож це вдруге, коли на моїй родині позначаються дії російської влади. Це було 28 років тому. Мені 33. Коли ми поїхали, мені було 4 роки.

Це потрібно зупинити. 28 років для мене особисто як моя сім’я постраждала. Це треба якось зупинити. Це моя думка.

Я думаю так, якщо є щось, що кожна людина на цьому світі може зробити, буде добре, якщо вона це зробить. Якщо хтось думає, що пожертвувати 10 доларів нічого не означає, це не так. Це означає багато.

У головному місті моєї області, в Миколаєві, немає води вже кілька місяців. Тому, якщо ви думаєте, що 10 доларів - це нічого, але насправді це 10 пляшок води для цих людей.

Є причини, чому санкції запроваджуються. Спортсменів усувають також, тому що є причина. Росію слід зупинити. Це моя думка. Мені дуже шкода такі країни, як Україна, Грузія, я не кажу, що мені не шкода інших через інші конфлікти.

Я думаю, що Росія вже робить занадто багато. Це занадто. Їх потрібно зупинити будь-яким можливим способом", - сказала Цуренко.

Раніше Цуренко переграла Калініну у другому колі Вімблдону.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сеньків: Франков на матчі Ювентус - Динамо дістав "чекушку" і випив її ВІДЕО Сеньків: Франков на матчі Ювентус - Динамо дістав "чекушку" і випив її ВІДЕО 882
Гравець збірної Польщі відмовляється повертатися в російський клуб Гравець збірної Польщі відмовляється повертатися в російський клуб 664
Левченко: Хочеться зрозуміти, що у голові в Іванісені Левченко: Хочеться зрозуміти, що у голові в Іванісені 579
Цуренко переграла Калініну у другому колі Вімблдону Цуренко переграла Калініну у другому колі Вімблдону 585
"Я ж казав, що в Довбика буде момент!" - легендарні емоції Вацка в матчі Україна - Швеція ВІДЕО "Я ж казав, що в Довбика буде момент!" - легендарні емоції Вацка в матчі Україна - Швеція ВІДЕО 1230
Костюк поступилась у другому колі Вімблдону Костюк поступилась у другому колі Вімблдону 562
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 5473
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3126 2
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 25562
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5422
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 5576
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 86815