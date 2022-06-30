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Калініна поступилась у стартовому матчі парного розряду Вімблдону

Сьогодні 19:50 114 0
Калініна покинула парний турнір
Калініна поступилась у стартовому матчі парного розряду Вімблдону
Фото - gettyimages
#Ангеліна Калініна, #Вімбдлдон

Джерело - Чемпіон.

Українка Ангеліна Калініна та Ірина-Камелія Бегу з Румунії зазнали поразки у стартовому раунді парного турніру на Вімблдоні-2022.

У матчі першого кола українсько-румунський дует у двох сетах програв 11-м сіяним Аліції Росольській з Польщі та Ерін Рутліфф із Нової Зеландії/

Суперниці провели на корті 1 годину 22 хвилини. За цей час українка і румунка один раз подали навиліт, припустилися чотирьох подвійних помилок і реалізували два з чотирьох брей-кпойнтів.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
Перше коло, 30 червня

 Аліція Росольська (Польща) / Ерін Рутліфф (Нова Зеландія) - Ангеліна Калініна (Україна) / Ірина-Камелія Бегу (Румунія) 6:4, 6:4

Нагадаємо, Цуренко переграла Калініну у другому колі Вімблдону.

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