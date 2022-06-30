Калініна поступилась у стартовому матчі парного розряду Вімблдону

Калініна покинула парний турнір

Джерело - Чемпіон.

Українка Ангеліна Калініна та Ірина-Камелія Бегу з Румунії зазнали поразки у стартовому раунді парного турніру на Вімблдоні-2022.

У матчі першого кола українсько-румунський дует у двох сетах програв 11-м сіяним Аліції Росольській з Польщі та Ерін Рутліфф із Нової Зеландії/

Суперниці провели на корті 1 годину 22 хвилини. За цей час українка і румунка один раз подали навиліт, припустилися чотирьох подвійних помилок і реалізували два з чотирьох брей-кпойнтів.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія

Призовий фонд - £16,320,000

Трава

Перше коло, 30 червня

Аліція Росольська (Польща) / Ерін Рутліфф (Нова Зеландія) - Ангеліна Калініна (Україна) / Ірина-Камелія Бегу (Румунія) 6:4, 6:4

Нагадаємо, Цуренко переграла Калініну у другому колі Вімблдону.