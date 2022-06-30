Калініна поступилась у стартовому матчі парного розряду Вімблдону

Джерело - Чемпіон.
Українка Ангеліна Калініна та Ірина-Камелія Бегу з Румунії зазнали поразки у стартовому раунді парного турніру на Вімблдоні-2022.
У матчі першого кола українсько-румунський дует у двох сетах програв 11-м сіяним Аліції Росольській з Польщі та Ерін Рутліфф із Нової Зеландії/
Суперниці провели на корті 1 годину 22 хвилини. За цей час українка і румунка один раз подали навиліт, припустилися чотирьох подвійних помилок і реалізували два з чотирьох брей-кпойнтів.
The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
Перше коло, 30 червня
Аліція Росольська (Польща) / Ерін Рутліфф (Нова Зеландія) -
Нагадаємо, Цуренко переграла Калініну у другому колі Вімблдону.