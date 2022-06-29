Цуренко переграла Калініну у другому колі Вімблдону

Цуренко вийшла в 1/16 турніру

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (34) поступилась українці Лесі Цуренко (101) у другому колі Вімблдону.

Матч тривав 2 години та 32 хвилини. Цуренко жодного разу не подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 4 з 10 брейк-пойнтів. Водночас Калініна жодного разу не подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 3 з 12 брейк-пойнтів

The Championships, Wimbledon - Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія

Призовий фонд - £16,320,000

Трава

Друге коло, 29 червня

Леся Цуренко - Ангеліна Калініна 3:6, 6:4, 6:3

Нагадаємо, Костюк поступилась у другому колі Вімблдону.