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Цуренко переграла Калініну у другому колі Вімблдону

Сьогодні 17:14 284 0
Цуренко вийшла в 1/16 турніру
Цуренко переграла Калініну у другому колі Вімблдону
Фото - gettyimages
#Ангеліна Калініна, #Вімблдон, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (34) поступилась українці Лесі Цуренко (101) у другому колі Вімблдону.

Матч тривав 2 години та 32 хвилини. Цуренко жодного разу не подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 4 з 10 брейк-пойнтів. Водночас Калініна жодного разу не подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 3 з 12 брейк-пойнтів

The Championships, Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон, Велика Британія
Призовий фонд - £16,320,000
Трава
Друге коло, 29 червня

Леся Цуренко - Ангеліна Калініна 3:6, 6:4, 6:3

Нагадаємо, Костюк поступилась у другому колі Вімблдону.

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