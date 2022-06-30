Кіченок з перемоги стартувала на парному Вімблдоні

Українка пробилась у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та Олена Остапенко з Латвії у першому колі парного розряду Вімблдону здобули вольову перемогу над француженкою Осеан Додан та німкенею Тетяною Марією.

Матч тривав 1 годину 45 хвилин. Кіченок і Остапенко 1 раз подали навиліт, допустили 7 подвійних помилок та реалізували 3 з 11 брейк-пойнтів.

У наступному колі україно-латвійська пара зіграє проти представниць Нідерландів Аріанне Хартоно та Демі Схюрс.

The Championships, Wimbledon - Grand Slam

Вімблдон, Велика Британія

Призовий фонд - £16,320,000

Трава

Перше коло, 30 червня

Людмила Кіченок / Олена Остапенко - Осеан Додан / Тетяна Марія 2:6, 7:5, 6:3

Нагадаємо, Цуренко переграла Калініну у другому колі Вімблдону.