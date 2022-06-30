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Калініна: В українців є важливіші справи, ніж наш матч з Цуренко

Сьогодні 14:10 187 0
Калініна: В українців є важливіші справи, ніж наш матч з Цуренко
#Ангеліна Калініна, #Леся Цуренко

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№34 WTA) прокоментувала поразку від Лесі Цуренко (№101 WTA) у другому колі Вімблдону (6:3, 4:6, 3:6).

"Це був важкий матч. Я думаю, що Леся відіграла справді чудово, вона показувала неймовірний теніс. Вона абсолютно заслуговувала на перемогу. На корті Леся дуже терпляча. Думаю, що мені наступного разу потрібно буде трохи змінити свою гру на траві. 

Чи легше від того, що я програла українці? Це не має значення, результат є результат. З Лесею раніше ми не зустрічалися на одних турнірах, бо ми виступали на зовсім різних рівнях.

Вона як ТОП-гравець, з ТОП-20 та ТОП-30 грала свої турніри, а я в цей час виступала на 25-тисячниках. У Києві іноді ми можемо побачитися, у нас було декілька тренувань, але це скоріше рідкість.

Вона багато подорожує, і я теж. У мене гарні стосунки з усіма дівчатами.

Чи можливо не думати про те, що відбувається в Україні, коли граєш з українкою, а на трибунах є прапори? Коли я на корті, я намагаюся в основному думати про те, що відбувається в грі. Інакше я б не змогла, напевно, і по парі м’ячів ударити.

А коли я йду з корту, так, ці думки ніколи не закінчуються. Ти не можеш забути. Ти ніколи не забудеш. А на корті, так, я намагаюся фокусуватись на матчі. 

Чи думала я про те, щоб теж вийти на матч із синьо-жовтою стрічкою? Я пробувала грати зі стрічкою на одязі, але мені справді незручно, коли на мені є щось під час гри. Тому я ношу її на своїй тенісній сумці. Камери показували її.

Але у грі мені некомфортно, коли щось є. Це єдина причина, чому я не ношу її на собі.

Що наш матч означав для українців? Я не знаю, що він означав, я думаю, що у них є справи важливіші, ніж, вибачте, наш тенісний матч", - сказала Калініна.

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