Рейтинг WTA: Калініна з особистим рекордом піднялася на 34 місце

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Он Жабер з Тунісу та естонка Анет Контавейт.

Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна піднялася на дві позиції і посідає 34-е місце. Еліна Світоліна опустилася на два рядка - 40-а у світовій класифікації. Востаннє тенісистка виходила на корт ще наприкінці березня, після чого оголосила про вагітність.

Даяна Ястремська зберегла 74-у позицію, Марта Костюк піднялася на 76-й рядок (+3).

Леся Цуренко посідає 101-е місце (+13), Дар'я Снігур - 130-е, Катерина Байндл - 147-е (+2).

Рейтинг WTA

(оновлено 27 червня 2022 року)



