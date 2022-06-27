Рейтинг WTA: Калініна з особистим рекордом піднялася на 34 місце

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Он Жабер з Тунісу та естонка Анет Контавейт.
Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна піднялася на дві позиції і посідає 34-е місце. Еліна Світоліна опустилася на два рядка - 40-а у світовій класифікації. Востаннє тенісистка виходила на корт ще наприкінці березня, після чого оголосила про вагітність.
Даяна Ястремська зберегла 74-у позицію, Марта Костюк піднялася на 76-й рядок (+3).
Леся Цуренко посідає 101-е місце (+13), Дар'я Снігур - 130-е, Катерина Байндл - 147-е (+2).
Рейтинг WTA
(оновлено 27 червня 2022 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|8576
|2 (3)
|Он Жабер (Туніс)
|4340
|3 (2)
|Анетт Контавейт (Естонія)
|4306
|4 (4)
|Паула Бадоса (Іспанія)
|4245
|5 (5)
|Марія Саккарі (Греція)
|4205
|6 (6)
|Арина Соболенко
|4046
|7 (7)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|3777
|8 (8)
|Даніель Коллінс (США)
|3255
|9 (9)
|Джессіка Пегула (США)
|3156
|10 (10)
|Гарбінє Мугуруса (Іспанія)
|3015
|34 (36)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1417
|40 (38)
|Еліна Світоліна (Україна)
|1270
|74 (74)
|Даяна Ястремська (Україна)
|856
|76 (79)
|Марта Костюк (Україна)
|845
|101 (114)
|Леся Цуренко (Україна)
|687
|130 (130)
|Дар'я Снігур (Україна)
|495
|147 (149)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|429
|227 (229)
|Катеріна Завацька (Україна)
|307
|351 (353)
|Катерина Володько (Бондаренко) (Україна)
|167