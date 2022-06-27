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Рейтинг WTA: Калініна з особистим рекордом піднялася на 34 місце

Сьогодні 08:40 222912
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Калініна з особистим рекордом піднялася на 34 місце
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Он Жабер з Тунісу та естонка Анет Контавейт.

Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна піднялася на дві позиції і посідає 34-е місце. Еліна Світоліна опустилася на два рядка - 40-а у світовій класифікації. Востаннє тенісистка виходила на корт ще наприкінці березня, після чого оголосила про вагітність.

Даяна Ястремська зберегла 74-у позицію, Марта Костюк піднялася на 76-й рядок (+3).

Леся Цуренко посідає 101-е місце (+13), Дар'я Снігур - 130-е, Катерина Байндл - 147-е (+2).

Рейтинг WTA

(оновлено 27 червня 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8576
2 (3) Он Жабер (Туніс) 4340
3 (2) Анетт Контавейт (Естонія) 4306
4 (4) Паула Бадоса (Іспанія) 4245
5 (5) Марія Саккарі (Греція) 4205
6 (6) Арина Соболенко 4046
7 (7) Кароліна Плішкова (Чехія) 3777
8 (8) Даніель Коллінс (США) 3255
9 (9) Джессіка Пегула (США) 3156
10 (10) Гарбінє Мугуруса (Іспанія) 3015
34 (36) Ангеліна Калініна (Україна) 1417
40 (38) Еліна Світоліна (Україна) 1270
74 (74) Даяна Ястремська (Україна) 856
76 (79) Марта Костюк (Україна) 845
101 (114) Леся Цуренко (Україна) 687
130 (130) Дар'я Снігур (Україна) 495
147 (149) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 429
227 (229) Катеріна Завацька (Україна) 307
351 (353) Катерина Володько (Бондаренко) (Україна) 167
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