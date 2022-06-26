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Костюк: З початку війни мене розчаровувала реакція тенісної спільноти

Сьогодні 13:52 110 0
Українка розповіла про ставлення до тенісної спільноти
Костюк: З початку війни мене розчаровувала реакція тенісної спільноти
#Вімблдон, #Марта Костюк

Джерело - Tennis365.

Українська тенісистка Марта Костюк незадоволена реакцією тенісної спільноти на війну України проти росії.

Про це вона розповіла в інтерв'ю The Independent.

"Я рада, що гравці не відвернулись від Вімблдона. Все могло обернутись інакше - тенісисти могли бойкотувати турнір, хоча Вімблдон все одно б не допустив до змагань росіян та білорусів. Але з самого початку було багато бруду, і можливий бойкот міг призвести до великого безладу, який і так є. Тому я підтримую Вімблдон і скажу це 100 разів".

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"Я була розчарована ще до того, як усі були прийняті рішення. З перших тижнів після початку війни я була розчарована тим, як на неї відреагували у тенісі, і це відчуття посилюється. Мене це не шокує чи щось таке. Просто ми постійно стикаємось з розчаруваннями, і нічого не змінюється, але маємо, що маємо. Що я можу зробити? Я стараюся, як можу", - сказала Костюк

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