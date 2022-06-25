Вімблдон пожертвував кошти українським біженцям

Всеанглійський клуб висловив підтримку українському народу

Всеанглійський клуб спільно з Асоціацією лаун-тенісу від імені Вімблдону зробили пожертву для українських біженців.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Українці, які постраждали від військового вторгнення російської армії, отримають 250 тис фунтів стерлінгів (близько 290 тис євро) за ініціативою Tennis Plays for Peace та звернення Британського Червоного Хреста.

При цьому Вімблдон раніше вже виділяв 200 тис фунтів стерлінгів (близько 232 тис євро) після звернення Британського Червоного Хреста та PFA, а також відправляв ініціативі Tennis Plays for Peace 100 тис доларів для допомоги українцям.

Також повідомляється, що українських біженців, які оселилися в районах Мертон та Вандсворт, запросили відвідати турнір у Middle Sunday 3 липня.

Раніше українські тенісистки дізналися суперниць на старті Вімблдону.