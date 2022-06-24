Українські тенісистки дізналися суперниць на старті Вімблдону

Джерело - btu.org.ua.
Відбулося жеребкування першого раунду основної сітки Вімблдону.
Про це повідомляє btu.org.ua.
Перша ракетка України Калініна стартує матчем проти Анни Бондар з Угорщини (62). Ястремська у першому колі побореться з Аною Богдан з Румунії (109).
Костюк зіграє з Кеті Свон з Великобританії (223), а Цуренко зустрінеться з британкою Джоді Баррейдж (169).
Якщо Калініна та Цуренко виграють свої матчі, то у другому колі вони зіграють між собою.
Нагадаємо, Цуренко знялася з чвертьфіналу турніру в Істборні через травму ліктя.