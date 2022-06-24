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Українські тенісистки дізналися суперниць на старті Вімблдону

Сьогодні 14:38 168 0
Своїх суперниць дізналися українки Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська, Марта Костюк та Леся Цуренко.
Українські тенісистки дізналися суперниць на старті Вімблдону
#Вімбдлдон

Джерело - btu.org.ua.

Відбулося жеребкування першого раунду основної сітки Вімблдону.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Перша ракетка України Калініна стартує матчем проти Анни Бондар з Угорщини (62). Ястремська у першому колі побореться з Аною Богдан з Румунії (109).

Костюк зіграє з Кеті Свон з Великобританії (223), а Цуренко зустрінеться з британкою Джоді Баррейдж (169).

Якщо Калініна та Цуренко виграють свої матчі, то у другому колі вони зіграють між собою.

Нагадаємо, Цуренко знялася з чвертьфіналу турніру в Істборні через травму ліктя.

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