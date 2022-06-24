Українські тенісистки дізналися суперниць на старті Вімблдону

Своїх суперниць дізналися українки Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська, Марта Костюк та Леся Цуренко.

Відбулося жеребкування першого раунду основної сітки Вімблдону.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Перша ракетка України Калініна стартує матчем проти Анни Бондар з Угорщини (62). Ястремська у першому колі побореться з Аною Богдан з Румунії (109).

Костюк зіграє з Кеті Свон з Великобританії (223), а Цуренко зустрінеться з британкою Джоді Баррейдж (169).

Якщо Калініна та Цуренко виграють свої матчі, то у другому колі вони зіграють між собою.

Нагадаємо, Цуренко знялася з чвертьфіналу турніру в Істборні через травму ліктя.