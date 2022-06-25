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Молчанов зіграє у парному Вімблдоні

Сьогодні 09:38 143 0
Востаннє Молчанов грав на Вімблдоні у 2019 році
Молчанов зіграє у парному Вімблдоні
#Молчанов

Джерело - btu.org.ua.

Український тенісист Денис Молчанов зіграє в парній сітці Вімблдону.

Українець виступить у парі з Андрієм Голубєвим із Казахстану. У першому колі вони зіграють проти іспанця Педро Мартінеса та австралійця Джона-Патріка Сміта.

Для Молчанова це буде третя участь на Вімблдоні: у 2016 році він разом із Костянтином Кравчуком стартував у кваліфікації та дійшов до другого кола, а у 2019 році з Ігорем Зеленаєм поступився в першому раунді основної сітки Бобу та Майку Браянам, посіяним під сьомим номером.

Раніше українські тенісистки дізналися суперниць на старті Вімблдону.

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