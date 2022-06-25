Молчанов зіграє у парному Вімблдоні

Востаннє Молчанов грав на Вімблдоні у 2019 році

Український тенісист Денис Молчанов зіграє в парній сітці Вімблдону.

Українець виступить у парі з Андрієм Голубєвим із Казахстану. У першому колі вони зіграють проти іспанця Педро Мартінеса та австралійця Джона-Патріка Сміта.

Для Молчанова це буде третя участь на Вімблдоні: у 2016 році він разом із Костянтином Кравчуком стартував у кваліфікації та дійшов до другого кола, а у 2019 році з Ігорем Зеленаєм поступився в першому раунді основної сітки Бобу та Майку Браянам, посіяним під сьомим номером.

Раніше українські тенісистки дізналися суперниць на старті Вімблдону.