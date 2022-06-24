Кіченок вийшла у парний півфінал турніру WTA 500 в Істборні

Українка побореться за вихід у фінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко вийшли до парного півфіналу турніру WTA 500 в Істборні.

У чвертьфіналі україно-латвійська пара перемогла британський дует Харрієт Дарт та Хізер Вотсон.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин. Кіченок та Остапенко здійснили 5 подач навиліт, припустилися 3 подвійних помилок.

У півфіналі Людмила та Олена зіграють із китайським дуетом Іфань Сюй та Чжаосюань Ян.

Rothesay International Eastbourne - WTA 500

Істборн, Велика Британія

Призовий фонд $757,900

1/4 фіналу, 23 червня

Людмила Кіченок / Олена Остапенко - Харрієт Дарт / Хізер Вотсон 4:6, 6:1, 10:3

Нагадаємо, Костюк не змогла вийти у чвертьфінал турніру в Істборні.