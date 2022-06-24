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Кіченок вийшла у парний півфінал турніру WTA 500 в Істборні

Сьогодні 08:25 180 0
Українка побореться за вихід у фінал турніру
Кіченок вийшла у парний півфінал турніру WTA 500 в Істборні
#Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко вийшли до парного півфіналу турніру WTA 500 в Істборні.

У чвертьфіналі україно-латвійська пара перемогла британський дует Харрієт Дарт та Хізер Вотсон.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин. Кіченок та Остапенко здійснили 5 подач навиліт, припустилися 3 подвійних помилок.

У півфіналі Людмила та Олена зіграють із китайським дуетом Іфань Сюй та Чжаосюань Ян.

Rothesay International Eastbourne - WTA 500
Істборн, Велика Британія 
Призовий фонд $757,900
1/4 фіналу, 23 червня

Людмила Кіченок / Олена Остапенко - Харрієт Дарт / Хізер Вотсон 4:6, 6:1, 10:3

Нагадаємо, Костюк не змогла вийти у чвертьфінал турніру в Істборні.

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