Калініна програла Остапенко в чвертьфіналі турніру в Істборні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (36) поступилася представниці Латвії Олені Остапенко (14) в матчі чвертьфіналу турніру Істборні.
Матч тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 2:6.
Калініна виконала 4 подачі навиліт, припустилася 6 подвійних помилок та реалізувала 1 з 5 брейкпойнтів.
Rothesay International Eastbourne - WTA 500
Істборн, Велика Британія
Призовий фонд $757,900
Третє коло, 22 червня
Олена Остапенко (Латвія) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 6:2
Нагадаємо, Костюк не змогла вийти у чвертьфінал турніру в Істборні.