Калініна програла Остапенко в чвертьфіналі турніру в Істборні

Матч тривав 1 годину 10 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (36) поступилася представниці Латвії Олені Остапенко (14) в матчі чвертьфіналу турніру Істборні.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 2:6.

Калініна виконала 4 подачі навиліт, припустилася 6 подвійних помилок та реалізувала 1 з 5 брейкпойнтів.

Rothesay International Eastbourne - WTA 500

Істборн, Велика Британія

Призовий фонд $757,900

Третє коло, 22 червня

Олена Остапенко (Латвія) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 6:2

Нагадаємо, Костюк не змогла вийти у чвертьфінал турніру в Істборні.