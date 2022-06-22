Матч тривав 2 години

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (36) обіграла Юлію Путінцеву (33) з Казахстану в третьому колі турніру WTA 500 в Істборні.

Матч тривав 2 години і завершився з рахунком 6:3, 2:6, 6:3.

Українка двічі подала навиліт, припустилася п’яти подвійних помилок та реалізувала 6 з 7 брейкпойнтів.

Rothesay International Eastbourne - WTA 500

Істборн, Велика Британія

Призовий фонд $757,900

Третє коло, 22 червня

Ангеліна Калініна (Україна) - Юлія Путінцева (Казахстан) 6:3, 2:6, 6:3

У чвертьфіналі Калініна зустрінеться Оленою Остапенко з Латвії.

Раніше Цуренко переграла Лінетт.