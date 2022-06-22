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Калініна переграла Путінцеву та вийшла в чвертьфінал турніру в Істборні

Вчора 21:53 266 0
Матч тривав 2 години
Калініна переграла Путінцеву та вийшла в чвертьфінал турніру в Істборні
#Ангеліна Калініна, #Юлія Путінцева

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (36) обіграла Юлію Путінцеву (33) з Казахстану в третьому колі турніру WTA 500 в Істборні.

Матч тривав 2 години і завершився з рахунком 6:3, 2:6, 6:3. 

Українка двічі подала навиліт, припустилася п’яти подвійних помилок та реалізувала 6 з 7 брейкпойнтів.

Rothesay International Eastbourne - WTA 500
Істборн, Велика Британія 
Призовий фонд $757,900
Третє коло, 22 червня

Ангеліна Калініна (Україна) - Юлія Путінцева (Казахстан) 6:3, 2:6, 6:3

У чвертьфіналі Калініна зустрінеться Оленою Остапенко з Латвії.

Раніше Цуренко переграла Лінетт.

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