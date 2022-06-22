Цуренко переграла Лінетт на шляху до чвертьфіналу турніру в Істборні

Матч тривав 2 години 31 хвилину

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (114) обіграла Магду Лінетт (66) з Польщі в третьому колі турніру WTA 500 в Істборні.

Матч тривав 2 години 31 хвилину і завершився з рахунком 7:5, 3:6, 7:5.

Українка жодного разу не подала навиліт, припустилася п’яти подвійних помилок та реалізувала 5 з 8 брейкпойнтів.

Rothesay International Eastbourne - WTA 500

Істборн, Велика Британія

Призовий фонд $757,900

Третє коло, 22 червня

Леся Цуренко (Україна) - Магда Лінетт (Польща) 7:5, 3:6, 7:5

Раніше Калініна перемогла Саккарі в другому колі.