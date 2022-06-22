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Цуренко переграла Лінетт на шляху до чвертьфіналу турніру в Істборні

Сьогодні 19:44 192 0
Матч тривав 2 години 31 хвилину
Цуренко переграла Лінетт на шляху до чвертьфіналу турніру в Істборні
#Лінетт, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (114) обіграла Магду Лінетт (66) з Польщі в третьому колі турніру WTA 500 в Істборні.

Матч тривав 2 години 31 хвилину і завершився з рахунком 7:5, 3:6, 7:5.

Українка жодного разу не подала навиліт, припустилася п’яти подвійних помилок та реалізувала 5 з 8 брейкпойнтів.

Rothesay International Eastbourne - WTA 500
Істборн, Велика Британія 
Призовий фонд $757,900
Третє коло, 22 червня

Леся Цуренко (Україна) - Магда Лінетт (Польща) 7:5, 3:6, 7:5

Раніше Калініна перемогла Саккарі в другому колі.

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