Цуренко переграла Лінетт на шляху до чвертьфіналу турніру в Істборні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (114) обіграла Магду Лінетт (66) з Польщі в третьому колі турніру WTA 500 в Істборні.
Матч тривав 2 години 31 хвилину і завершився з рахунком 7:5, 3:6, 7:5.
Українка жодного разу не подала навиліт, припустилася п’яти подвійних помилок та реалізувала 5 з 8 брейкпойнтів.
Rothesay International Eastbourne - WTA 500
Істборн, Велика Британія
Призовий фонд $757,900
Третє коло, 22 червня
Леся Цуренко (Україна) - Магда Лінетт (Польща) 7:5, 3:6, 7:5
Раніше Калініна перемогла Саккарі в другому колі.