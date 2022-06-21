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Калініна перемогла Саккарі в другому колі турніру в Істборні

Сьогодні 23:00 124 0
Матч тривав 2 години 20 хвилин
Калініна перемогла Саккарі в другому колі турніру в Істборні
#Ангеліна Калініна, #Марія Саккарі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (36) перемогла Марію Саккарі (5) з Греції в другому колі турніру WTA 500 в Істборні.

Матч тривав 2 години 20 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 7:5, 6:4. 

Калініна виконала 3 подачі навиліт, припустилася 6 подвійних помилок та реалізувала 4 з 10 брейк-пойнта.

Rothesay International Eastbourne - WTA 500
Істборн, Велика Британія 
Призовий фонд $757,900
Друге коло, 21 червня

Ангеліна Калініна (Україна) - Марія Саккарі (Греція) 3:6, 7:5, 6:4

Нагадаємо, Костюк дотиснула Крейчикову.

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