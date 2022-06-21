Калініна перемогла Саккарі в другому колі турніру в Істборні

Матч тривав 2 години 20 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (36) перемогла Марію Саккарі (5) з Греції в другому колі турніру WTA 500 в Істборні.

Матч тривав 2 години 20 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 7:5, 6:4.

Калініна виконала 3 подачі навиліт, припустилася 6 подвійних помилок та реалізувала 4 з 10 брейк-пойнта.

Rothesay International Eastbourne - WTA 500

Істборн, Велика Британія

Призовий фонд $757,900

Друге коло, 21 червня

Ангеліна Калініна (Україна) - Марія Саккарі (Греція) 3:6, 7:5, 6:4

Нагадаємо, Костюк дотиснула Крейчикову.