Цуренко: Щонайменше 10% від зароблених грошей йде на благодійні цілі

Українська тенісистка Леся Цуренко (114) оцінила майбутній виступ на Вімблдоні.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Зараз кожен турнір на вагу золота. Кожен турнір я сприймаю як дуже важливий. Сподіваюся, що ця тенденція скоро зміниться.

Причиною тому є лікоть, і кожен турнір, який мені вдається грати без болю, – дуже позитивний та щасливий момент, і я намагаюся взяти від цього максимум.

На WTA 500 в Істборні я маю можливість покращити свій рейтинг, а на Вімблдоні є можливість, скажімо, заробити грошей, бо останні 3 роки мені теж це не вдавалося.

Очки в пріоритеті, тому що я дивлюся на основу US Open. Гарний виступ тут дозволить мені наблизитися до моєї основної мети – це бути в основній сітці в США, тому Істборн важливіший для очок та кількості матчів, а Вімблдон буде важливішим у плані заробітку.

Тим більше, що я зараз для себе взяла за правило, що я дуже багато витрачаю грошей для допомоги тим людям, які волонтерять, або коли комусь потрібно для потреб пов’язаних із війною. Мінімум 10% я витрачаю на такі цілі – це моє правило. Скажу чесно, що виходить віддавати більше, але щонайменше 10% від зароблених грошей на кожному турнірі йде від мене на якісь різні благодійні цілі", – сказала Цуренко.