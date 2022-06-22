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Цуренко: Щонайменше 10% від зароблених грошей йде на благодійні цілі

Сьогодні 14:38 170 0
Лесі Цуренко прокоментувала
Цуренко: Щонайменше 10% від зароблених грошей йде на благодійні цілі
Фото - gettyimages
#Леся Цуренко

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Леся Цуренко (114) оцінила майбутній виступ на Вімблдоні.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Зараз кожен турнір на вагу золота. Кожен турнір я сприймаю як дуже важливий. Сподіваюся, що ця тенденція скоро зміниться. 

Причиною тому є лікоть, і кожен турнір, який мені вдається грати без болю, – дуже позитивний та щасливий момент, і я намагаюся взяти від цього максимум. 

На WTA 500 в Істборні я маю можливість покращити свій рейтинг, а на Вімблдоні є можливість, скажімо, заробити грошей, бо останні 3 роки мені теж це не вдавалося. 

Очки в пріоритеті, тому що я дивлюся на основу US Open. Гарний виступ тут дозволить мені наблизитися до моєї основної мети – це бути в основній сітці в США, тому Істборн важливіший для очок та кількості матчів, а Вімблдон буде важливішим у плані заробітку.

Тим більше, що я зараз для себе взяла за правило, що я дуже багато витрачаю грошей для допомоги тим людям, які волонтерять, або коли комусь потрібно для потреб пов’язаних із війною. Мінімум 10% я витрачаю на такі цілі – це моє правило. Скажу чесно, що виходить віддавати більше, але щонайменше 10% від зароблених грошей на кожному турнірі йде від мене на якісь різні благодійні цілі", – сказала Цуренко.

Раніше Цуренко в трьох сетах перемогла Рибакіну.

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