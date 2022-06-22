Цуренко в трьох сетах перемогла Рибакіну

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (114) перемогла Олену Рибакіну (21) із Казахстану у другому колі турніру WTA 500 в Істборні.
Матч тривав 2 години 16 хвилин. Українка виконала 1 подачу навиліт та допустила 3 подвійні помилки.
Леся Цуренко вперше з листопада минулого року обіграла суперницю із топ-30. Тоді вона виявилася сильнішою за Катерину Олександрову в першому колі турніру WTA у Лінці, де також почала свою участь із кваліфікації.
Rothesay International Eastbourne - WTA 500
Істборн, Велика Британія
Призовий фонд $757,900
Друге коло, 21 червня
Леся Цуренко - Олена Рибакіна 1:6, 7:5, 6:3
Нагадаємо, Костюк дотиснула Крейчикову.