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Цуренко в трьох сетах перемогла Рибакіну

Сьогодні 10:13 196 0
Цуренко вийшла у третє коло турніру
Цуренко в трьох сетах перемогла Рибакіну
#Істборн, #Рибакіна, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (114) перемогла Олену Рибакіну (21) із Казахстану у другому колі турніру WTA 500 в Істборні.

Матч тривав 2 години 16 хвилин. Українка виконала 1 подачу навиліт та допустила 3 подвійні помилки.

Леся Цуренко вперше з листопада минулого року обіграла суперницю із топ-30. Тоді вона виявилася сильнішою за Катерину Олександрову в першому колі турніру WTA у Лінці, де також почала свою участь із кваліфікації.

Rothesay International Eastbourne - WTA 500
Істборн, Велика Британія 
Призовий фонд $757,900
Друге коло, 21 червня

Леся Цуренко - Олена Рибакіна 1:6, 7:5, 6:3

Нагадаємо, Костюк дотиснула Крейчикову.

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