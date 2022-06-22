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Леброн став партнером нової компанії Осаки

Сьогодні 15:37 228 0
Компанія займатиметься виробництвом телесеріалів, документальних фільмів, аніме та авторських розважальних програм із вбудованою рекламою.
Леброн став партнером нової компанії Осаки
#Леброн Джеймс, #Наомі Осака

Джерело - tribuna.

Агентство форварда Лейкерс Леброна Джеймса стало партнером нової компанії Hana Kuma, яку заснувала японська тенісистка Наомі Осаки (42).

Про це розповів сам баскетболіст.

"Ми не дарма називаємо себе компанією, що розвиває. Саме цим ми й займаємось. Неймовірна жінка, яка збирається втілити у життя свої проєкти. Дуже пишаюся тим, що можу називати її своїм партнером", – розповів Леброн.

Hana Kuma у перекладі з японської означає "квітковий ведмідь". Компанія займатиметься виробництвом телесеріалів, документальних фільмів, аніме та авторських розважальних програм із вбудованою рекламою.

Маркетингове агентство SpringHill було засноване в 2020 році за участю Джеймса, а також його друга та ділового партнера Маверіка Картера. SpringHill виступить як фінансовий, операційний і продюсерський партнер для Hana Kuma.

Нагадаємо, Осака пропустить Вімблдон-2022.

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