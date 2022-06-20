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Британське ЗМІ виплатить Ястремській компенсацію за наклеп

Вчора 23:56 166 0
Журналіст провів невдале розслідування
Британське ЗМІ виплатить Ястремській компенсацію за наклеп
#Даяна Ястремська

Джерело - sport.ua.

Відоме британське видання The Telegraph на своєму сайті вибачилося перед українською тенісисткою Даяною Ястремською за наклеп та заподіяння шкоди репутації.

Рік тому під час допінгового скандалу навколо Ястремської журналіст провів розслідування і стверджував, що Даяна та її батько намагалися приховати вживання допінгу вже після того, як спортсменка здала позитивний тест.

Тоді Ястремська пообіцяла звернутись до суду. Наразі The Telegraph вказує, що окрім вибачень виплатить тенісистці компенсацію.

Ястремська минулого року справді здала позитивний тест, проте Міжнародний незалежний трибунал зняв з неї звинувачення у навмисному вживанні допінгу.

Раніше Ястремська зазнала розгромної поразки на турнірі в Істборні.

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