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Ястремська зазнала розгромної поразки на турнірі в Істборні

Сьогодні 18:25 240 0
Даяна вперше поступилася Векич
Ястремська зазнала розгромної поразки на турнірі в Істборні
Фото Getty Images
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№74 WTA) завершила виступи у рамках трав'яного турніру WTA 500 в Істборні.

У першому колі основи українка поступилася Донні Векич із Хорватії (№93 WTA), яка до цього подолала кваліфікацію.

У наступному колі Векич змагатиметься проти 14-ї сіяної Петри Квітової з Чехії.

Rothesay International Eastbourne - WTA 500
Істборн, Велика Британія 
Призовий фонд $757,900
Перше коло
20 червня

Донна Векич (Хорватія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:0, 6:2

Раніше Цуренко вийшла до другого кола турніру в Істборні.

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