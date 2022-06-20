Ястремська зазнала розгромної поразки на турнірі в Істборні

Даяна вперше поступилася Векич

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№74 WTA) завершила виступи у рамках трав'яного турніру WTA 500 в Істборні.

У першому колі основи українка поступилася Донні Векич із Хорватії (№93 WTA), яка до цього подолала кваліфікацію.

У наступному колі Векич змагатиметься проти 14-ї сіяної Петри Квітової з Чехії.

Rothesay International Eastbourne - WTA 500

Істборн, Велика Британія

Призовий фонд $757,900

Перше коло

20 червня

Донна Векич (Хорватія) - Даяна Ястремська (Україна) 6:0, 6:2

Раніше Цуренко вийшла до другого кола турніру в Істборні.