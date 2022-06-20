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Сачко і Марченко стартують у кваліфікації Вімблдону

Сьогодні 11:39 106 0
Українці стартують у кваліфікації Вімблдону
Сачко і Марченко стартують у кваліфікації Вімблдону
Фото - gettyimages
#Вімблдон, #Ілля Марченко, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

У Лондоні (Велика Британія) у понеділок, 20 червня стартують відбіркові змагання Вімблдону - третього у сезоні тенісного турніру серії Grand Slam.

Путівки до основної сітки у чоловічому одиночному розряді розіграють два представники України - Віталій Сачко та Ілля Марченко.

Сачко (243) дебютує на Вімблдоні матчем проти швейцарця Домініка Штрікера (201). Минулого року Штрікер обіграв Сачко в фіналі челенджера в Лугано. Початок – не раніше 16:00

Марченко (257), який виступить у Лондоні, зустрінеться з Єспером де Йонгом з Нідерландів (160). Початок матчу – не раніше 14:30.

Нагадаємо, Цуренко зіграє в основній сітці Вімблдону.

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