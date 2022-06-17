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Цуренко зіграє в основній сітці Вімблдону

Сьогодні 16:45 153 0
Цуренко зіграє в основній сітці Вімблдону
#Вімблдон, #Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (116) зіграє в основній сітці Вімблдон.

Про це повдіомляє Entry List Updates.

Українська тенісистка потрапила до основної сітки завдяки відмові від участі хорватки Ани Конюх (90).

Окрім Цуренко в основній сітці зіграють Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Даяна Ястремська. З кваліфікації свої виступи почнуть Дар’я Снігур, Катерина Байндль та Катарина Завацька. Матчі у відбірковій сітці стартують наступного тижня.

Раніше Цуренко поступилась Халеп.

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