Цуренко зіграє в основній сітці Вімблдону

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (116) зіграє в основній сітці Вімблдон.

Про це повдіомляє Entry List Updates.

Українська тенісистка потрапила до основної сітки завдяки відмові від участі хорватки Ани Конюх (90).

Окрім Цуренко в основній сітці зіграють Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Даяна Ястремська. З кваліфікації свої виступи почнуть Дар’я Снігур, Катерина Байндль та Катарина Завацька. Матчі у відбірковій сітці стартують наступного тижня.

Раніше Цуренко поступилась Халеп.