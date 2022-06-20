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Рейтинг WTA: Калініна, Світоліна і Ястремська покращили позиції

Сьогодні 09:30 221252
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Калініна, Світоліна і Ястремська покращили позиції
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також естонка Анет Контавейт та Он Жабер з Тунісу.

Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна піднялася на один рядок і посідає 36-е місце. Еліна Світоліна додала дві позиції і тепер 38-а у світовій класифікації. Востаннє тенісистка виходила на корт ще наприкінці березня, після чого оголосила про вагітність.

Даяна Ястремська подолала 5 сходинок - 74-а позиція, Марта Костюк опустилася на 79-й рядок (-1).

Леся Цуренко посідає 114-е місце (+2), Дар'я Снігур - 130-е (+2), Катерина Байндл - 149-е (+10).

Рейтинг WTA

(оновлено 20 червня 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8631
2 (2) Анетт Контавейт (Естонія) 4511
3 (4) Он Жабер (Туніс) 4340
4 (3) Паула Бадоса (Іспанія) 4245
5 (6) Марія Саккарі (Греція) 4205
6 (5) Арина Соболенко 4145
7 (7) Кароліна Плішкова (Чехія) 3777
8 (9) Даніель Коллінс (США) 3255
9 (9) Джессіка Пегула (США) 3186
10 (10) Гарбінє Мугуруса (Іспанія) 2961
36 (37) Ангеліна Калініна (Україна) 1347
38 (40) Еліна Світоліна (Україна) 1324
74 (79) Даяна Ястремська (Україна) 856
79 (78) Марта Костюк (Україна) 820
114 (116) Леся Цуренко (Україна) 574
130 (132) Дар'я Снігур (Україна) 495
149 (159) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 429
226 (229) Катеріна Завацька (Україна) 307
353 (354) Катерина Володько (Бондаренко) (Україна) 167
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