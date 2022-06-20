Рейтинг WTA: Калініна, Світоліна і Ястремська покращили позиції

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також естонка Анет Контавейт та Он Жабер з Тунісу.

Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна піднялася на один рядок і посідає 36-е місце. Еліна Світоліна додала дві позиції і тепер 38-а у світовій класифікації. Востаннє тенісистка виходила на корт ще наприкінці березня, після чого оголосила про вагітність.

Даяна Ястремська подолала 5 сходинок - 74-а позиція, Марта Костюк опустилася на 79-й рядок (-1).

Леся Цуренко посідає 114-е місце (+2), Дар'я Снігур - 130-е (+2), Катерина Байндл - 149-е (+10).

Рейтинг WTA

(оновлено 20 червня 2022 року)



