Рейтинг WTA: Калініна, Світоліна і Ястремська покращили позиції

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також естонка Анет Контавейт та Он Жабер з Тунісу.
Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна піднялася на один рядок і посідає 36-е місце. Еліна Світоліна додала дві позиції і тепер 38-а у світовій класифікації. Востаннє тенісистка виходила на корт ще наприкінці березня, після чого оголосила про вагітність.
Даяна Ястремська подолала 5 сходинок - 74-а позиція, Марта Костюк опустилася на 79-й рядок (-1).
Леся Цуренко посідає 114-е місце (+2), Дар'я Снігур - 130-е (+2), Катерина Байндл - 149-е (+10).
Рейтинг WTA
(оновлено 20 червня 2022 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|8631
|2 (2)
|Анетт Контавейт (Естонія)
|4511
|3 (4)
|Он Жабер (Туніс)
|4340
|4 (3)
|Паула Бадоса (Іспанія)
|4245
|5 (6)
|Марія Саккарі (Греція)
|4205
|6 (5)
|Арина Соболенко
|4145
|7 (7)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|3777
|8 (9)
|Даніель Коллінс (США)
|3255
|9 (9)
|Джессіка Пегула (США)
|3186
|10 (10)
|Гарбінє Мугуруса (Іспанія)
|2961
|36 (37)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1347
|38 (40)
|Еліна Світоліна (Україна)
|1324
|74 (79)
|Даяна Ястремська (Україна)
|856
|79 (78)
|Марта Костюк (Україна)
|820
|114 (116)
|Леся Цуренко (Україна)
|574
|130 (132)
|Дар'я Снігур (Україна)
|495
|149 (159)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|429
|226 (229)
|Катеріна Завацька (Україна)
|307
|353 (354)
|Катерина Володько (Бондаренко) (Україна)
|167