Визначились суперниці українок на турнірі WTA 500 в Істборні

Стали відомі суперниці українок

Стали відомі імена суперниць, з якими зіграють українські тенісистки на старті турніру WTA 500 в Істборні.

Даяна Ястремська (79) на старті зіграє проти Донни Векич (92). Українка тричі обігравала представницю Хорватії на харді. Переможниця зіграє проти Петри Квітової (31).

Леся Цуренко (116), яка перемогла у фіналі кваліфікації, в першому колі зустрінеться з Камілою Осоріо з Колумбії (№61 WTA). У другому колі переможниця зіграє з Оленою Рибакіною (21).

У першому колі також зіграє Ангеліна Калініна, Марта Костюк вже пробилася у друге коло.

Раніше Кіченок виграла парний турнір у Бірмінгемі.