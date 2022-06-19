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Визначились суперниці українок на турнірі WTA 500 в Істборні

Вчора 23:13 118 0
Стали відомі суперниці українок
Визначились суперниці українок на турнірі WTA 500 в Істборні

Джерело - tribuna.com.

Стали відомі імена суперниць, з якими зіграють українські тенісистки на старті турніру WTA 500 в Істборні.

Даяна Ястремська (79) на старті зіграє проти Донни Векич (92). Українка тричі обігравала представницю Хорватії на харді. Переможниця зіграє проти Петри Квітової (31).

Леся Цуренко (116), яка перемогла у фіналі кваліфікації, в першому колі зустрінеться з Камілою Осоріо з Колумбії (№61 WTA). У другому колі переможниця зіграє з Оленою Рибакіною (21).

У першому колі також зіграє Ангеліна Калініна, Марта Костюк вже пробилася у друге коло.

Раніше Кіченок виграла парний турнір у Бірмінгемі.

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