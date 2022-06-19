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Кіченок виграла парний турнір у Бірмінгемі

Сьогодні 19:55 148 0
Кіченок виграла парний турнір у Бірмінгемі
Кіченок виграла парний турнір у Бірмінгемі
#Людмила Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко виграли парний турнір WTA 250 у Бірмінгемі.

Фінальний матч не відбувся через травму Чжан Шуай, яку вона отримала під час фіналу в одиночному розряді.

Кіченок та Остапенко виграли перший спільний титул на рівні WTA. Для українки це шостий парний титул, для латвійки – п’ятий.

В активі українки наразі шість парних трофеїв WTA (два на траві), а латвійська тенісистка виграла п'ятий титул. Цього сезону Людмила та Олена дійшли до фіналу на турнірі WTA 500 у Дубаї.

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