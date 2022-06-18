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Світоліна: Моєю метою є Олімпіада-2024, але зараз у мене інші думки

Вчора 23:11 158 0
Тенісистка переживає щодо війни та народження дитини
Світоліна: Моєю метою є Олімпіада-2024, але зараз у мене інші думки
#Еліна Світоліна

Джерело - Reuters.

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка чекає на народження дитини, сподівається повернутися у спорт і зіграти на Олімпійських Іграх.

Про це заявила сама спортсменка.

"Війна змінює людей. Багато що змінилося всередині, в голові. Зараз мені здається, що ракетку я тримала в руках років 20 тому. Я б дуже хотіла зіграти на Олімпійських іграх у Парижі у 2024 році. Це моя мета.

Але на першому місці у мене зараз зовсім інші думки", - сказала Світоліна.

Нагадаємо Світоліна закликала допомогти Металісту 1925.

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