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Молчанов вийшов у фінал турніру в Італії

Сьогодні 21:38 63 0
Молчанов побореться за перемогу у турнірі
Молчанов вийшов у фінал турніру в Італії
#Молчанов

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Денис Молчанов вийшов у півфінал парного турніру в італійській Пармі.

Молчанов у парі з представником Словаччини Ігорем Зеленаєм  переграв еквадорсько-колумбійський тандем Дієго Ідальго / Крістіан Родрігес.

Матч тривав 1 годину та 39 хвилин.

У фіналі чекає італійсько-бразильська пара Лучано Дардері / Фернандо Ромболі.

Парма, Італія
Грунт
1/2 фіналу, Пари
17 червня

Денис Молчанов / Ігор Зеленай - Дієго Ідальго / Крістіан Родрігес 6:2, 3:6, 10-7

Раніше Молчанов поступився у півфіналі парного турніру у Спліті.

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