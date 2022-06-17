Молчанов вийшов у фінал турніру в Італії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Денис Молчанов вийшов у півфінал парного турніру в італійській Пармі.
Молчанов у парі з представником Словаччини Ігорем Зеленаєм переграв еквадорсько-колумбійський тандем Дієго Ідальго / Крістіан Родрігес.
Матч тривав 1 годину та 39 хвилин.
У фіналі чекає італійсько-бразильська пара Лучано Дардері / Фернандо Ромболі.
Парма, Італія
Грунт
1/2 фіналу, Пари
17 червня
Денис Молчанов / Ігор Зеленай - Дієго Ідальго / Крістіан Родрігес 6:2, 3:6, 10-7
Раніше Молчанов поступився у півфіналі парного турніру у Спліті.