Молчанов поступився у півфіналі парного турніру у Спліті

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Денис Молчанов у парі з німцем Ніклассом Шеллом вилетіли у півфіналі челленджера в хорватському Спліті.

Україно-німецька пара поступилась французькому дуету Садіо Думбія/Фаб’єн Ребуль.

Для Молчанова це був третій півфінал цього року. У січні Денис дійшов до півфіналу на турнірі ATP у Мельбурні, а у лютому став чемпіоном на турнірі ATP у Марселі.

Split Open - ATP Challenger Tour

Сліт, Хорватія

Призовий фонд - €45,730

Грунт

Півфінал, 23 квітня

Садіо Думбія / Фаб’єн Ребуль - Денис Молчанов / Нікласс Шелл 6:2, 6:4