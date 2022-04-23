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Молчанов поступився у півфіналі парного турніру у Спліті

Сьогодні 20:39 148 0
Молчанов поступився у півфіналі парного турніру у Спліті
#Молчанов

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Денис Молчанов у парі з німцем Ніклассом Шеллом вилетіли у півфіналі челленджера в хорватському Спліті.

Україно-німецька пара поступилась французькому дуету Садіо Думбія/Фаб’єн Ребуль.

Для Молчанова це був третій півфінал цього року. У січні Денис дійшов до півфіналу на турнірі ATP у Мельбурні, а у лютому став чемпіоном на турнірі ATP у Марселі.

Split Open - ATP Challenger Tour
Сліт, Хорватія
Призовий фонд - €45,730
Грунт
Півфінал, 23 квітня

Садіо Думбія / Фаб’єн Ребуль - Денис Молчанов / Нікласс Шелл 6:2, 6:4

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