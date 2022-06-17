Кіченок вийшла у фінал парного турніру у Бірмінгемі

Джерело - Чемпіон.
Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко вийшли у фінал парного турніру WTA 250 у Бірмінгемі.
У матчі 1/2 фіналу другий сіяний українсько-латвійський дует переміг Люцію Градецьку з Чехії та Саню Мірзу з Індії.
Матч тривав 1 годину 44 хвилини.
Rothesay Classic Birmingham - WTA 250
Бірмінгем, Велика Британія
Призовий фонд - $251,750
Трава
1/2 фіналу, 17 червня
Людмила Кіченок / Олена Остапенко - Луція Градецка / Саня Мірза 7:6, 7:6
Раніше Ястремська переграла Остапенко на турнірі у Бірмінгемі.