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Кіченок вийшла у фінал парного турніру у Бірмінгемі

Сьогодні 16:12 194 0
Кіченок побореться за перемогу у турнірі
Кіченок вийшла у фінал парного турніру у Бірмінгемі
#Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко вийшли у фінал парного турніру WTA 250 у Бірмінгемі.

У матчі 1/2 фіналу другий сіяний українсько-латвійський дует переміг Люцію Градецьку з Чехії та Саню Мірзу з Індії.

Матч тривав 1 годину 44 хвилини.

Rothesay Classic Birmingham - WTA 250
Бірмінгем, Велика Британія 
Призовий фонд - $251,750
Трава
1/2 фіналу, 17 червня

Людмила Кіченок / Олена Остапенко - Луція Градецка / Саня Мірза  7:6, 7:6

Раніше Ястремська переграла Остапенко на турнірі у Бірмінгемі.

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