Кіченок вийшла у фінал парного турніру у Бірмінгемі

Кіченок побореться за перемогу у турнірі

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко вийшли у фінал парного турніру WTA 250 у Бірмінгемі.

У матчі 1/2 фіналу другий сіяний українсько-латвійський дует переміг Люцію Градецьку з Чехії та Саню Мірзу з Індії.

Матч тривав 1 годину 44 хвилини.

Rothesay Classic Birmingham - WTA 250

Бірмінгем, Велика Британія

Призовий фонд - $251,750

Трава

1/2 фіналу, 17 червня

Людмила Кіченок / Олена Остапенко - Луція Градецка / Саня Мірза 7:6, 7:6

Раніше Ястремська переграла Остапенко на турнірі у Бірмінгемі.