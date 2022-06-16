Ястремська переграла Остапенко на турнірі у Бірмінгемі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (79) перемогла латвійку Олену Остапенко (16) у другому колі турніру WTA 250 у Бірмінгемі.
Матч тривав 2 години 16 хвилин. Ястремська 14 разів подала на виліт та припустилася 9 подвійних помилок.
У наступному колі Даяна зустрінеться з переможницею матчу між китаянкою Чжан Шуай (54) і румункою Єленою Русе (55).
Rothesay Classic Birmingham - WTA 250
Бірмінгем, Велика Британія
Призовий фонд - $251,750
Трава
Друге коло, 16 червня
Даяна Ястремська - Олена Остапенко 3:6, 7:5, 7:5
Раніше Цуренко поступилась Халеп.