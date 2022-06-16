Ястремська переграла Остапенко на турнірі у Бірмінгемі

Ястремська вийшла у третє коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (79) перемогла латвійку Олену Остапенко (16) у другому колі турніру WTA 250 у Бірмінгемі.

Матч тривав 2 години 16 хвилин. Ястремська 14 разів подала на виліт та припустилася 9 подвійних помилок.

У наступному колі Даяна зустрінеться з переможницею матчу між китаянкою Чжан Шуай (54) і румункою Єленою Русе (55).

Rothesay Classic Birmingham - WTA 250

Бірмінгем, Велика Британія

Призовий фонд - $251,750

Трава

Друге коло, 16 червня

Даяна Ястремська - Олена Остапенко 3:6, 7:5, 7:5

Раніше Цуренко поступилась Халеп.