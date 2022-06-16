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Ястремська переграла Остапенко на турнірі у Бірмінгемі

Сьогодні 18:42 180 0
Ястремська вийшла у третє коло турніру
Ястремська переграла Остапенко на турнірі у Бірмінгемі
Фото - gettyimages
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (79) перемогла латвійку Олену Остапенко (16) у другому колі турніру WTA 250 у Бірмінгемі.

Матч тривав 2 години 16 хвилин.  Ястремська 14 разів подала на виліт та припустилася 9 подвійних помилок.

У наступному колі Даяна зустрінеться з переможницею матчу між китаянкою Чжан Шуай (54) і румункою Єленою Русе (55).

Rothesay Classic Birmingham - WTA 250
Бірмінгем, Велика Британія 
Призовий фонд - $251,750
Трава
Друге коло, 16 червня

Даяна Ястремська - Олена Остапенко 3:6, 7:5, 7:5

Раніше Цуренко поступилась Халеп.

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