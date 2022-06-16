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Збірна України отримала суперника у Кубку Біллі Джин Кінг

Сьогодні 17:29 161 0
Українські тенісистки отримали суперниць у плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг
Збірна України отримала суперника у Кубку Біллі Джин Кінг
#Кубок Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.

Відбулося жеребкування матчів плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг, у якому візьме участь і жіноча збірна України з тенісу.

Українки знову поборються проти команди Японії, цього разу на виїзді.

Раунд плей-оф заплановано на 11-12 листопада цього року. Переможці потраплять до раунду кваліфікації. Ті, хто програє, змагатимуться у своїх регіональних турнірах групи I наступного року.

Збірні України та Японії зустрічалися 16-17 квітня минулого року в Чорноморську на аналогічній стадії змагань. Тоді японки не привезли своїх лідерів та були розгромлені з рахунком 4:0.

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