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Молчанов з перемоги стартував на турнірі в Італії

Сьогодні 19:13 161 0
Молчанов вийшов до другого кола турніру
Молчанов з перемоги стартував на турнірі в Італії
#Молчанов

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Денис Молчанов вийшов до другого кола парного турніру в італійській Пармі.

Молчанов у парі з представником Словаччини Ігорем Зеленаєм обіграв на старті французів Садіо Думбію та Фабьєна Ребуля – 6:4, 3:6, 11:9.

Матч тривав 1 годину 39 хвилин. За цей час україно-словацький дует двічі подав навиліт, припустився однієї подвійної помилки та реалізував 1 з 7 брейкпойнтів.

В 1/4 фіналу Молчанов та Зеленай зустрінуться з італійцем Марко Бортолотті та іспанцем Серхіо Мартосом Гомесом.

Парма, Італія
Грунт
Перше коло, Пари
15 червня

Денис Молчанов / Ігор Зеленай - Садіо Думбія / Фабьєн Ребуль 6:4, 3:6, 11:9

Раніше Молчанов поступився у півфіналі парного турніру у Спліті.

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