Молчанов з перемоги стартував на турнірі в Італії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Денис Молчанов вийшов до другого кола парного турніру в італійській Пармі.
Молчанов у парі з представником Словаччини Ігорем Зеленаєм обіграв на старті французів Садіо Думбію та Фабьєна Ребуля – 6:4, 3:6, 11:9.
Матч тривав 1 годину 39 хвилин. За цей час україно-словацький дует двічі подав навиліт, припустився однієї подвійної помилки та реалізував 1 з 7 брейкпойнтів.
В 1/4 фіналу Молчанов та Зеленай зустрінуться з італійцем Марко Бортолотті та іспанцем Серхіо Мартосом Гомесом.
Парма, Італія
Грунт
Перше коло, Пари
15 червня
Денис Молчанов / Ігор Зеленай - Садіо Думбія / Фабьєн Ребуль 6:4, 3:6, 11:9
Раніше Молчанов поступився у півфіналі парного турніру у Спліті.