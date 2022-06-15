Калініна: Намагаюся розібратися з грою на траві

Перша ракетка України Ангеліна Калініна сподівається покращити свої виступи на трав'яному покритті.

Про це розповіла сам тенісистка в інтерв'ю The Functional Tennis Podcast.

"Поки що я з травою так і не дружу (сміється), я намагаюся знайти рішення, якось налагодити наші стосунки. Поки що я звикаю. Я грала в Хертогенбосі, потім у мене Берлін, Істборн, Вімблдон. Це вперше я гратиму всі тижні під час трав'яного сезону саме на траві. Раніше було таке, що я тижні грала на ґрунті, а потім одразу в мене Вімблдон. Але тепер зі своїм рейтингом я можу заявитись на всі трав'яні турніри.

Я шукаю свою гру на траві, тренуюсь без очікувань. Я й досі намагаюся розібратися, як грати на цьому покритті. Тобто я розумію, що треба робити, але не все у мене працює.

Я намагаюся потихеньку рухатися вперед, я кажу собі, мовляв, так, я не чудова на цьому покритті, але я робитиму все, що в моїх силах, щоб стати краще", - сказала Калініна.