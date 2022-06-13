Калініна програла росіянці на турнірі у Німеччині

Українка програла у трьох сетах

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила виступи на турнірі WTA 500 у Німеччині.

У першому колі турніру українка програла Дарії Касаткіній - 7:5. 3:6, 1:6.

Матч тривав 2 години 16 хвилин. Калініна зробила 2 ейси, припустилася 8 подвійних помилок та використала 4 із 7 брейк-пойнти.

У наступному колі Дарія Касаткіна зіграє з переможницею матчу Єкатерина Александрова (росія) - Марина Заневська (Бельгія).

Bett1Open - WTA 500

Берлін, Німеччина

Призовий фонд $757,900

Перше коло, 13 червня

Дарія Касаткіна (росія) - Ангеліна Калініна (Україна) 5:7, 6:3, 6:1

Раніше Ангеліна Калініна опустилася на дві позиції у рейтингу WTA.