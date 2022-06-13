Головне
Збірна України переграла Вірменію у відборі на Євро-2023 (U-21)
Вчора 19:52 834
Лужний: Україна на голову сильніша за всі збірні у групі Ліги націй
Сьогодні 12:54 335
Журналіст назвав вимоги Ярмоленка щодо зарплати у новому клубі
Сьогодні 11:40 750
Рейтинг WTA: Калініна опустилася на дві позиції
Сьогодні 11:07 219951
Харлан: Україна завжди у мене в серці, у мене в душі
Сьогодні 10:24 238
Франція прийме Хорватію, Данія зіграє з Австрією: розклад матчів Ліги націй
Сьогодні 09:55 232
Збірна Азербайджану виграла Євро-2022 з міні-футболу
Сьогодні 09:24 403
Збірна Іспанії переграла Чехію: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:55 1003
Хміль та Лазаренко здобули бронзові медалі на Євро U-22
Вчора 21:26 367
Ліверпуль може підписати Циганкова
Вчора 20:40 1087
Прямі трансляції

Калініна програла росіянці на турнірі у Німеччині

Сьогодні 14:37 249 0
Українка програла у трьох сетах
Калініна програла росіянці на турнірі у Німеччині
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила виступи на турнірі WTA 500 у Німеччині.

У першому колі турніру українка програла Дарії Касаткіній - 7:5. 3:6, 1:6. 

Матч тривав 2 години 16 хвилин. Калініна зробила 2 ейси, припустилася 8 подвійних помилок та використала 4 із 7 брейк-пойнти. 

У наступному колі Дарія Касаткіна зіграє з переможницею матчу Єкатерина Александрова (росія) - Марина Заневська (Бельгія).

Bett1Open - WTA 500
Берлін, Німеччина
Призовий фонд $757,900
Перше коло, 13 червня

Дарія Касаткіна (росія) - Ангеліна Калініна (Україна) 5:7, 6:3, 6:1

Раніше Ангеліна Калініна опустилася на дві позиції у рейтингу WTA.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна Іспанії переграла Чехію: результати матчів Ліги націй Збірна Іспанії переграла Чехію: результати матчів Ліги націй 1003
Пятов: Швейцарці у Лізі націй? Що заслужили, те й мають Пятов: Швейцарці у Лізі націй? Що заслужили, те й мають 1199
Чому Володимир Кличко гідний потрапляння в Міжнародний зал боксерської слави Чому Володимир Кличко гідний потрапляння в Міжнародний зал боксерської слави 4660
Рейтинг WTA: Калініна опустилася на дві позиції Рейтинг WTA: Калініна опустилася на дві позиції 219951
Шевченко отримав синьо-жовту капітанську пов'язку із рук Болта ВІДЕО Шевченко отримав синьо-жовту капітанську пов'язку із рук Болта ВІДЕО 1612
Ліверпуль може підписати Циганкова Ліверпуль може підписати Циганкова 1087
Рекомендуємо
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15648 12
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 5969
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 21495
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 18984
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7110
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 17565