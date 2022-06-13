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Рейтинг WTA: Калініна опустилася на дві позиції

Сьогодні 11:07 219828
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Калініна опустилася на дві позиції
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також естонка Анет Контавейт та Паула Бадоса з Іспанії.

Водночас 25-річна українська тенісистка Ангеліна Калініна після завершення Ролан Гаррос стала першою ракеткою України. Калініна забезпечила собі перше місце національного рейтингу виходом до другого кола Відкритого чемпіонату Франції.

Калініна обійшла в рейтингу Еліну Світоліну, яка в середині травня повідомила про свою вагітність.

Рейтинг WTA

(оновлено 13 червня 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8631
2 (2) Анетт Контавейт (Естонія) 4511
3 (3) Паула Бадоса (Іспанія) 4245
4 (4) Он Жабер (Туніс) 4150
5 (6) Арина Соболенко 4145
6 (5) Марія Саккарі (Греція) 3966
7 (7) Кароліна Плішкова (Чехія) 3678
8 (8) Джессіка Пегула (США) 3255
9 (9) Даніель Коллінс (США) 3255
10 (10) Гарбінє Мугуруса (Іспанія) 3060
37 (35) Ангеліна Калініна (Україна) 1347
40 (37) Еліна Світоліна (Україна) 1324
78 (79) Марта Костюк (Україна) 820
79 (80) Даяна Ястремська (Україна) 814
116 (116) Леся Цуренко (Україна) 557
132 (130) Дар'я Снігур (Україна) 490
159 (142) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 412
226 (230) Катеріна Завацька (Україна) 307
353 (354) Катерина Володько (Бондаренко) (Україна) 167
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