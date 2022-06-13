Рейтинг WTA: Калініна опустилася на дві позиції

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також естонка Анет Контавейт та Паула Бадоса з Іспанії.
Водночас 25-річна українська тенісистка Ангеліна Калініна після завершення Ролан Гаррос стала першою ракеткою України. Калініна забезпечила собі перше місце національного рейтингу виходом до другого кола Відкритого чемпіонату Франції.
Калініна обійшла в рейтингу Еліну Світоліну, яка в середині травня повідомила про свою вагітність.
Рейтинг WTA
(оновлено 13 червня 2022 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|8631
|2 (2)
|Анетт Контавейт (Естонія)
|4511
|3 (3)
|Паула Бадоса (Іспанія)
|4245
|4 (4)
|Он Жабер (Туніс)
|4150
|5 (6)
|Арина Соболенко
|4145
|6 (5)
|Марія Саккарі (Греція)
|3966
|7 (7)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|3678
|8 (8)
|Джессіка Пегула (США)
|3255
|9 (9)
|Даніель Коллінс (США)
|3255
|10 (10)
|Гарбінє Мугуруса (Іспанія)
|3060
|37 (35)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1347
|40 (37)
|Еліна Світоліна (Україна)
|1324
|78 (79)
|Марта Костюк (Україна)
|820
|79 (80)
|Даяна Ястремська (Україна)
|814
|116 (116)
|Леся Цуренко (Україна)
|557
|132 (130)
|Дар'я Снігур (Україна)
|490
|159 (142)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|412
|226 (230)
|Катеріна Завацька (Україна)
|307
|353 (354)
|Катерина Володько (Бондаренко) (Україна)
|167