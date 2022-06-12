Надаль сподівається виступити на Вімблдоні

Іспанський тенісист Рафаель Надаль може виступити на Відкритому чемпіонаті Великої Британії Вімблдоні.

Про це розповів його дядько та колишній тренер Тоні Надаль.

"Я розмовляв із Рафою. Спочатку він сказав: "Все болить". Але коли ми розмовляли на день пізніше, він сказав, що стало набагато краще.

Він хоче тренуватись. І якщо він матиме навіть невеликий шанс, то він зіграє на Вімблдоні. У понеділок він повернеться до тренувань" - сказав Тоні Надаль.