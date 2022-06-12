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Надаль сподівається виступити на Вімблдоні

Сьогодні 20:57 111 0
Турнір відбудеться 27 червня - 10 липня
Надаль сподівається виступити на Вімблдоні
#Рафаель Надаль

Джерело - Marca.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль може виступити на Відкритому чемпіонаті Великої Британії Вімблдоні.

Про це розповів його дядько та колишній тренер Тоні Надаль.

"Я розмовляв із Рафою. Спочатку він сказав: "Все болить". Але коли ми розмовляли на день пізніше, він сказав, що стало набагато краще.

Він хоче тренуватись. І якщо він матиме навіть невеликий шанс, то він зіграє на Вімблдоні. У понеділок він повернеться до тренувань" - сказав Тоні Надаль.

Відзначимо, що турнір відбудеться 27 червня - 10 липня.

Нагадаємо Надаль виграв Ролан Гаррос-2022.

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