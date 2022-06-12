Надаль сподівається виступити на Вімблдоні

Джерело - Marca.
Іспанський тенісист Рафаель Надаль може виступити на Відкритому чемпіонаті Великої Британії Вімблдоні.
Про це розповів його дядько та колишній тренер Тоні Надаль.
"Я розмовляв із Рафою. Спочатку він сказав: "Все болить". Але коли ми розмовляли на день пізніше, він сказав, що стало набагато краще.
Він хоче тренуватись. І якщо він матиме навіть невеликий шанс, то він зіграє на Вімблдоні. У понеділок він повернеться до тренувань" - сказав Тоні Надаль.
Відзначимо, що турнір відбудеться 27 червня - 10 липня.
Нагадаємо Надаль виграв Ролан Гаррос-2022.