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Надаль виграв Ролан Гаррос-2022

Сьогодні 18:53 236 0
Матч тривав 2 години 20 хвилин
Надаль виграв Ролан Гаррос-2022
#Рафаель Надаль

Джерело - Чемпіон.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль (№5 ATP) обіграв норвежця Каспера Рууда (№8 ATP) у фіналі Ролан Гаррос.

Іспанець переміг у трьох сетах - 6:3, 6:3, 6:0. Матч тривав 2 години 20 хвилин.

Надаль один раз подав навиліт, допустив 3 подвійні помилки та реалізував 8/16 брейк-пойнтів.

На рахунку Рууда жодної подачі навиліт, 1 подвійна помилка та 2/3 реалізовані брейк-пойнти.

Для іспанця це 14-й титул Відкритого чемпіонату Франції та рекордний 22-й титул турніру Великого шолома. Для Рууда це перший фінал ТВШ.

Ролан Гаррос
Париж, Франція
Призовий фонд 43 600 000 євро
Фінал, 5 червня

Рафаель Надаль (Іспанія) - Каспер Рууд (Норвегія) 6:3, 6:3, 6:0

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