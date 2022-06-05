Надаль виграв Ролан Гаррос-2022

Матч тривав 2 години 20 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль (№5 ATP) обіграв норвежця Каспера Рууда (№8 ATP) у фіналі Ролан Гаррос.

Іспанець переміг у трьох сетах - 6:3, 6:3, 6:0. Матч тривав 2 години 20 хвилин.

Надаль один раз подав навиліт, допустив 3 подвійні помилки та реалізував 8/16 брейк-пойнтів.

На рахунку Рууда жодної подачі навиліт, 1 подвійна помилка та 2/3 реалізовані брейк-пойнти.

Для іспанця це 14-й титул Відкритого чемпіонату Франції та рекордний 22-й титул турніру Великого шолома. Для Рууда це перший фінал ТВШ.

Ролан Гаррос

Париж, Франція

Призовий фонд 43 600 000 євро

Фінал, 5 червня

Рафаель Надаль (Іспанія) - Каспер Рууд (Норвегія) 6:3, 6:3, 6:0