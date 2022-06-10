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Світоліна: Усі мої зусилля нині спрямовані на допомогу Україні

Сьогодні 14:55 154 0
Еліна Світоліна прокоментувала роботу платформи United24
Світоліна: Усі мої зусилля нині спрямовані на допомогу Україні
#Еліна Світоліна

Джерело - ukrinform.ua.

Українська тенісистка Еліна Світоліна працює над допомогою своїй країні.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Нині усі мої зусилля спрямовані на благодійний фонд і на те, як я можу допомогти Україні. Знову брати ракетку в руки мені не хочеться. Коли почалася війна, для мене було дуже важко виходити на корт і виступати, бачачи через що проходять усі українці і ті люди, які захищають нашу країну У мене велика мотивація допомагати і намагатися щось зробити для України, яка дала мені дуже багато. Завдяки платформі United24 ми намагатимемося збирати кошти, щоб допомагати Україні. Це найголовніше завдання для нас з Андрієм Шевченком. Робитимемо все можливе, щоб світ не забував про війну, щоб було якомога більше уваги до України. Для збору коштів у нас заплановані 5-6 заходів до кінця року. Це благодійні матчі, аукціони, різні зустрічі зі спонсорами.

Після того, як будуть зібрані кошти, визначимо, який із напрямків United24 буде "найгарячішим". Усе залежатиме від того, в якому стані буде Україна і що буде найпотрібніше. Ми на це орієнтуватимемося, аби купувати саме те, що необхідно. Якщо б я могла вибирати, то для мене особисто важливі такі напрямки, як медицина та допомога дітям", - розповіла Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна стала амбасадором платформи UNITED24.

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