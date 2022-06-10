Молчанов поступився на старті парного турніру у Нідерландах

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Денис Молчанов вилетів у першому колі турніру ATP 250 в нідерландському Гертогенбос.
Молчанов у парі з чехом Романом Єбави поступилися представнику Фінляндії Емілу Руусувуорі та американцю Брендону Накасімі.
Матч тривав 1 годину 6 хвилин.
Libema Open - ATP 250
Гертогенбос, Нідерланди
Призовий фонд - €648,130
Трава
Пари, Чоловіки
Перше коло, 09 червня
Еміл Руусувуорі / Брендон Накасім - Денис Молчанов / Роман Єбава 6:3, 3:6, 10-7
Раніше Молчанов поступився у півфіналі парного турніру у Спліті.