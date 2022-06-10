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Молчанов поступився на старті парного турніру у Нідерландах

Сьогодні 10:38 148 0
Молчанов вилетів на старті парного турніру ATP 250 в Нідерландах у півфіналі парного турніру у Спліті
Молчанов поступився на старті парного турніру у Нідерландах
#Молчанов

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Денис Молчанов вилетів у першому колі турніру ATP 250 в нідерландському Гертогенбос.

Молчанов у парі з чехом Романом Єбави поступилися представнику Фінляндії Емілу Руусувуорі та американцю Брендону Накасімі.

Матч тривав 1 годину 6 хвилин.

Libema Open - ATP 250
Гертогенбос, Нідерланди
Призовий фонд - €648,130
Трава
Пари, Чоловіки
Перше коло, 09 червня

Еміл Руусувуорі / Брендон Накасім - Денис Молчанов / Роман Єбава 6:3, 3:6, 10-7

Раніше Молчанов поступився у півфіналі парного турніру у Спліті.

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