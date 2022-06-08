Монфіс пропустить два турніри

Джерело - Чемпіон.

Двадцять четверта ракетка світу Гаель Монфіс не зіграє на турнірах в Істборні і Queen's Club.

Нагадаємо, що вони відбудуться в середині червня.

Останнім турніром, на якому грав француз був Masters в Маямі. У травні Монфіс переніс невелику операцію.

Гаель Монфіс є переможцем 11 турнірів ATP в одиночному розряді, дворазовим фіналістом Кубка Девіса (2010, 2014) у складі національної збірної Франції.

Eastbourne update:

OUT: Monfils — Entry List Updates (@EntryLists) June 7, 2022

Раніше Світоліна стала амбасадором платформи UNITED24.