Монфіс пропустить два турніри

Джерело - Чемпіон.
Двадцять четверта ракетка світу Гаель Монфіс не зіграє на турнірах в Істборні і Queen's Club.
Нагадаємо, що вони відбудуться в середині червня.
Останнім турніром, на якому грав француз був Masters в Маямі. У травні Монфіс переніс невелику операцію.
Гаель Монфіс є переможцем 11 турнірів ATP в одиночному розряді, дворазовим фіналістом Кубка Девіса (2010, 2014) у складі національної збірної Франції.
Eastbourne update:— Entry List Updates (@EntryLists) June 7, 2022
OUT: Monfils
Раніше Світоліна стала амбасадором платформи UNITED24.