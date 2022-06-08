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Монфіс пропустить два турніри

Сьогодні 18:25 200 0
Монфіс пропустить два турніри
Монфіс пропустить два турніри
Фото Getty Images
#Гаель Монфіс

Джерело - Чемпіон.

Двадцять четверта ракетка світу Гаель Монфіс не зіграє на турнірах в Істборні і Queen's Club.

Нагадаємо, що вони відбудуться в середині червня.

Останнім турніром, на якому грав француз був Masters в Маямі. У травні Монфіс переніс невелику операцію.

Гаель Монфіс є переможцем 11 турнірів ATP в одиночному розряді, дворазовим фіналістом Кубка Девіса (2010, 2014) у складі національної збірної Франції.

Раніше Світоліна стала амбасадором платформи UNITED24.

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