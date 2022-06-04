Тренувальний центр Металіста 1925 обстріляли російські окупанти

Тренувальний центр Металіста 1925 у Високому зазнав руйнувань в наслідок влучання ракети окупантів зі сторони російського Бєлгорода.

Про це повдіомляє пресслужба харківського клубу.

"Ракета влучила по території НТЦ, залишивши після себе вирву глибиною у п’ять метрів. У будівлях вибиті майже всі вікна, сильно пошкоджені фасади, внутрішні приміщення та деякі комунікації, знищено частину закупленого обладнання та екіпірування команди на новий сезон. Дісталося і футбольним полям, які також зазнали ушкоджень. Вибух був такої сили, що залишки грунту розкидані в радіусі більше ста метрів від його епіцентру.

Все зруйноване ми обов’язково відбудуємо після нашої перемоги, а вже наступного сезону Металіст 1925 дасть гідний бій Шахтарю, Динамо та іншим клубам Української Прем’єр-Ліги у вільній європейській Україні. Слава нашим захисникам! Все буде Україна!", – йдеться в повідомленні.