Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також естонка Анет Контавейт та Паула Бадоса з Іспанії.

Водночас 25-річна українська тенісистка Ангеліна Калініна після завершення Ролан Гаррос стала першою ракеткою України. Калініна забезпечила собі перше місце національного рейтингу виходом до другого кола Відкритого чемпіонату Франції.

Калініна обійшла в рейтингу Еліну Світоліну, яка в середині травня повідомила про свою вагітність.

Рейтинг WTA

(оновлено 06 червня 2022 року)



