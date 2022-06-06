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Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України

Сьогодні 09:31 218141
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому полька Іга Свьонтек. У першій трійці також естонка Анет Контавейт та Паула Бадоса з Іспанії.

Водночас 25-річна українська тенісистка Ангеліна Калініна після завершення Ролан Гаррос стала першою ракеткою України. Калініна забезпечила собі перше місце національного рейтингу виходом до другого кола Відкритого чемпіонату Франції.

Калініна обійшла в рейтингу Еліну Світоліну, яка в середині травня повідомила про свою вагітність.

Рейтинг WTA

(оновлено 06 червня 2022 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 8631
2 (5) Анетт Контавейт (Естонія) 4326
3 (4) Паула Бадоса (Іспанія) 4245
4 (6) Он Жабер (Туніс) 4150
5 (7) Марія Саккарі (Греція) 4016
6 (7) Арина Соболенко 3966
7 (8) Кароліна Плішкова (Чехія) 3678
8 (11) Джессіка Пегула (США) 3255
9 (9) Даніель Коллінс (США) 3255
10 (10) Гарбінє Мугуруса (Іспанія) 3060
35 (36) Ангеліна Калініна (Україна) 1348
37 (33) Еліна Світоліна (Україна) 1324
79 (58) Марта Костюк (Україна) 820
80 (82) Даяна Ястремська (Україна) 814
116 (119) Леся Цуренко (Україна) 557
130 (132) Дар'я Снігур (Україна) 480
142 (143) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 452
230 (221) Катеріна Завацька (Україна) 301
354 (352) Катерина Володько (Бондаренко) (Україна) 167
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