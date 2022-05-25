Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 12:45 62953
Пер: АТР хоче захистити гравців чи росію?
Вчора 23:56 498
Визначились усі чвертьфінальні пари чемпіонату світу з хокею
Вчора 22:56 1464
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів
Вчора 22:49 16546
Названо дату проведення третього бою Альварес - Головкін
Вчора 21:55 730
Жіноча збірна України програла Румунії на старті Золотої Євроліги
Вчора 21:39 393
Красюк: Усик - людина світового масштабу
Вчора 21:09 658
Ребров: Не розумію, чому Петракова можуть звільнити
Вчора 20:10 569
Петраков: Не вдалося знайти опонента, який би підійшов нам для підготовки
Вчора 19:54 424
Калініна після Ролан Гаррос стане першою ракеткою України
Вчора 19:39 515
Прямі трансляції

Костюк обурена рішенням ATP та WTA щодо Вімблдону

Сьогодні 12:25 277 0
Марта Костюк прокоментувала рішення ATP та WTA
Костюк обурена рішенням ATP та WTA щодо Вімблдону
#Вімблдон, #Марта Костюк

Джерело - isport.ua.

Українська тенісистка Марта Костюк (58) шокована рішенням ATP та WTA щодо позбавлення Вімблдона рейтингових очок.

Про це розповів сам тенісистка

"Близько 80-85% гравців не мають жодного стосунку до рішення WTA щодо Вімблдону. Це дійсно безглуздо, повірити не можу, що WTA прийняла це рішення. Ніхто не зв'язувався зі мною, не цікавився моєю думкою. Ніби не існує українських гравців.

Я намагаюся максимально привертати увагу до війни в Україні, але більшу частину часу ти почуваєшся безпорадною. Мені лише 19 років, що я можу сказати? Це дуже важко.

Хочу, щоб нас підтримали колеги, зрозуміли всю ситуацію і виступили з деяких питань. Але ви тільки подивіться, що сказали Надаль та Джокович? Як ми можемо отримати підтримку від туру, якщо найкращі гравці кажуть таке?

Азаренко взагалі перебуває в Раді гравців, приймає рішення щодо Вімблдону, на якій їй заборонено виступити. І вона каже, що вона не має особистого інтересу у вирішенні. Навіть те, що вона бере участь у цьому процесі, вже безглуздо", - відзначила Костюк.

Нагадаємо, АТР та WTA позбавила Вімблдон рейтингових очок через відсторонення росіян.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 3596
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 62953
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: Легендарна битва чи масштабна афера 3687
Ліверпуль - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Ліверпуль - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3313
Стамбульське диво. 17 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Стамбульське диво. 17 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів 5490
Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів Чемпіонат світу з хокею-2022: календар, результати матчів 16546
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 35078
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 28354 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5197
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 39438
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 22402 4
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 15396 5