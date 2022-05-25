Костюк обурена рішенням ATP та WTA щодо Вімблдону

Українська тенісистка Марта Костюк (58) шокована рішенням ATP та WTA щодо позбавлення Вімблдона рейтингових очок.

Про це розповів сам тенісистка

"Близько 80-85% гравців не мають жодного стосунку до рішення WTA щодо Вімблдону. Це дійсно безглуздо, повірити не можу, що WTA прийняла це рішення. Ніхто не зв'язувався зі мною, не цікавився моєю думкою. Ніби не існує українських гравців.

Я намагаюся максимально привертати увагу до війни в Україні, але більшу частину часу ти почуваєшся безпорадною. Мені лише 19 років, що я можу сказати? Це дуже важко.

Хочу, щоб нас підтримали колеги, зрозуміли всю ситуацію і виступили з деяких питань. Але ви тільки подивіться, що сказали Надаль та Джокович? Як ми можемо отримати підтримку від туру, якщо найкращі гравці кажуть таке?

Азаренко взагалі перебуває в Раді гравців, приймає рішення щодо Вімблдону, на якій їй заборонено виступити. І вона каже, що вона не має особистого інтересу у вирішенні. Навіть те, що вона бере участь у цьому процесі, вже безглуздо", - відзначила Костюк.