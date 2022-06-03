Кіченок поступилась у півфіналі парного Ролан Гаррос

Людмила Кіченок не змогла пробитися у фіналі Відкритого чемпіонату Франції

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок і Олена Остапенко з Латвії не змогли вийти у фінал Ролан Гаррос.

В 1/2 фіналу Людмила та Олена поступились французькому дуету Каролін Гарсією та Крістіною Младенович.

Матч тривав 1 годину та 55 хвилин. Кіченок та Остапенко 4 рази подали на виліт, допустили 2 подвійні помилки та використали 4 з 7 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд 43,6 млн євро

Грунт

1/2 фіналу, 03 червня

Каролін Гарсія / Крістіна Младенович - Людмила Кіченок / Олена Остапенко 4:6, 6:4, 6:2

Раніше Костюк поступилась у парному чвертьфіналі Ролан Гаррос.