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Кіченок поступилась у півфіналі парного Ролан Гаррос

Сьогодні 18:35 175 0
Людмила Кіченок не змогла пробитися у фіналі Відкритого чемпіонату Франції
Кіченок поступилась у півфіналі парного Ролан Гаррос
#Людмила Кіченок, #Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок і Олена Остапенко з Латвії не змогли вийти у фінал Ролан Гаррос.

В 1/2 фіналу Людмила та Олена поступились французькому дуету Каролін Гарсією та Крістіною Младенович.

Матч тривав 1 годину та 55 хвилин. Кіченок та Остапенко 4 рази подали на виліт, допустили 2 подвійні помилки та використали 4 з 7 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
1/2 фіналу, 03 червня

Каролін Гарсія / Крістіна Младенович - Людмила Кіченок / Олена Остапенко 4:6, 6:4, 6:2

Раніше Костюк поступилась у парному чвертьфіналі Ролан Гаррос.

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