Кіченок поступилась у півфіналі парного Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українка Людмила Кіченок і Олена Остапенко з Латвії не змогли вийти у фінал Ролан Гаррос.
В 1/2 фіналу Людмила та Олена поступились французькому дуету Каролін Гарсією та Крістіною Младенович.
Матч тривав 1 годину та 55 хвилин. Кіченок та Остапенко 4 рази подали на виліт, допустили 2 подвійні помилки та використали 4 з 7 брейк-пойнтів.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд 43,6 млн євро
Грунт
1/2 фіналу, 03 червня
Каролін Гарсія / Крістіна Младенович - Людмила Кіченок / Олена Остапенко 4:6, 6:4, 6:2
Раніше Костюк поступилась у парному чвертьфіналі Ролан Гаррос.